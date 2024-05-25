Політика

ISW: Припинення вогню не завадить Путіну відновити наступ на Україну

25 Травня 2024 13:40
ISW
Руйнування в житловому будинку в Кривому Розі після влучання російської ракети, 31 липня 2023 року / Фото AP

Росія може використати припинення вогню для підготовки до нового наступу в Україні, про це пише у своєму щоденному огляді американський Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти ISW звернули увагу на публікацію агентства Reuters, яке в п’ятницю, 24 травня, з посиланням на чотири російські джерела повідомляло про те, що російський президент Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні в разі укладення угоди про припинення вогню, яка фіксує нинішнє становище сторін на лінії зіткнення.

У ISW підкреслили, що не можуть перевірити, наскільки точно повідомлення джерел Reuters відображають реальну позицію російського президента з питання про припинення вогню.

За останні півроку в західних ЗМІ вже неодноразово з’являлися повідомлення з посиланням на джерела, близькі до Кремля, в яких йшлося про те, що Путін зацікавлений у переговорах щодо припинення вогню.

Повідомлення в західних ЗМІ про зацікавленість у мирних переговорах із Києвом, як вважають експерти ISW, можуть бути частиною інформаційної “операції” Кремля, мета якої – переконати Захід піти на поступки щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Як зазначають в ISW, дії російських військових в Україні останніми місяцями свідчать про те, що Кремль скоріше більше зацікавлений у досягненні своєї довгострокової мети – максимального захоплення українських територій, аніж у будь-якому переговорному процесі та припиненні вогню.

Угода про припинення вогню не завадить Росії відновити наступ на Україну, вважають в ISW. Перепочинок під час припинення вогню Росія може використовувати для активної підготовки до нового масштабного наступу, вважають експерти Інституту вивчення війни.


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