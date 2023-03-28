Політика

ISW: Частину найманців “Вагнера” перекинуто під Авдіївку

28 Березня 2023 07:13
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ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні констатує просування росіян у Бахмуті – з півдня до центру та на північному заході міста.

Посилаючись на геолоковані відео, аналітики ISW пишуть, зокрема, що засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин був 27 березня у будівлі бахмутської 5-ї школи – це менше кілометра на південний схід від міськради Бахмута.

Крім того, ISW повідомляє – також спираючись на геолоковані зйомки – що росіяни просунулися на північному заході міста, у промзоні та вздовж вулиць Зелена та Олександри Колпакової – це за пару кілометрів від самого центру Бахмута.

Автори зведення зазначають, що, згідно з повідомленнями російських військових блогерів, у штурмі Бахмута найманцям із ПВК “Вагнер” допомагають регулярні частини російської армії.

З іншого боку, ISW звертає увагу на повідомлення про смерть досвідченого бійця ПВК “Вагнер” у районі Авдіївки, що на північ від Донецька, та висловлює припущення, що якісь найбільш боєздатні частини приватної компанії могли перекинути туди.

“Російське військове керівництво в останні тижні могло вирішити відправити певні частини “Вагнера” в район Авдіївки, щоб підтримати виснажені та низькоякісні частини “ДНР”, які намагаються взяти цей населений пункт, – пишуть аналітики ISW. – Якщо такі бійці “Вагнера” справді воюють під Авдіївкою, це може пояснювати обмежені тактичні успіхи [росіян] у цьому районі в останній тиждень”.


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