ISW: Армія РФ просунулася в районі Авдіївки та на заході Запорізької області

Російські військові намагаються атакувати позиції Сил оборони України по всій лінії фронту. Про це йдеться у щоденному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 8 грудня.

“Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області, а також здійснили підтверджене просування в районі Авдіївки та на заході Запорізької області”, – йдеться в огляді ISW.

Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні у суботу, 9 грудня, повідомив про те, що впродовж минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень, майже всі вони стали наслідком атак з боку армії РФ.

“Загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей”, – йдеться у зведенні Генштабу.