Історія розвитку казино: як створили перші онлайн-слоти

Всі сучасні гравці в азартні ігри хоч раз випробували свою удачу, обертаючи барабан грального автомата. Тому не дивно, що саме такий вид слотів найбільш популярний серед онлайн-казино. Лише одне ліцензійне казино GGbet нараховує десятки різноманітних ігрових автоматів. Можливо деяким фанатам такого виду розваг буде цікаво дізнатися історію створення таких ігрових-слотів.

Перший ігровий автомат Liberty Bell

Наприкінці ХІХ століття автомеханік Чарльз Фей створив першу слот-машину. Її принцип роботи мало відрізнявся від сучасних слотів: барабани, важіль, символи. Свою назву Liberty Bell отримав через дзвіночки, що випадали в одну лінію і гравець отримував винагороду. Автомат став дуже популярним, як на східному узбережжі США, так і на західному. Тому онуки винахідника у ХХ столітті тримали його слот-машину в казино, що назвали на честь легендарного ігрового автомата їх діда.

Чому автомат Fruit Machine тримав таку назву

Популярність такої розваги серед населення зростала і інші люди почали копіювати Дзвін свободи. В цей період з’явилися відомі й нині символи у вигляді різних фруктів: банан, вишня, виноград, лимон, кавун. У 1912 році, коли автомат Fruit Machine лише вийшов на ринок, азартні ігри на гроші в США були заборонені, тому у винагороду гравці отримували льодяники та жуйки з різними фруктовими смаками. До того, щоб пропонувати клієнтам промокоди і бонуси GGBet гемблінгова індустрія має подолати ще довгий шлях у 100 років.

Хто розробив перший онлайн-слот

На зміну слотам ХІХ століття прийшли електромеханічні, а згодом і електронні ігрові автомати. У 80-х вони вже мали такий самий вигляд як і зараз. Але настала нова комп’ютеризована ера. Це підштовхнуло компанію Microgaming створити перший онлайн-слот для ПК. Їм це вдалося у 1995 році і с тих пір вони вважаються провідним провайдером у розробці слотів для онлайн-казино. Але популярність азартних ігор на власному ПК набирала обертів і щоб задовольнити великий попит треба було постійно створювати більше цікавих слотів. Поступово з’явилися нові розробники, які створили конкуренцію на ринку. Від цього тільки виграли споживачі, які регулярно отримують нові незвичайні ігрові автомати в самих різних тематиках.

Як казино потрапили до смартфонів

Ще у 1997 було створено першу гру на Nokia і з того моменту поява казино в телефоні була просто питанням часу. З можливістю виходу до мережі Інтернет з власного телефону це стало біль реально та у 2015 році з’явився перший мобільний додаток на смартфон. Знадобилося 20 років, щоб від ПК гравці перешли на телефони та всього 10 для того, щоб цей вид розваг майже витиснув комп’ютери з ринку гемблінгової індустрії.

Зручність використання і наявність необхідного гаджету завжди під рукою зробили мобільні додатки з азартними розвагами надзвичайно популярними. Але не варто забувати, що це все ще гра, яка має зробити ваше дозвілля більш приємним. Не варто відноситися до онлайн-казино, як до головного джерела надходжень до вашого бюджету. Завжди треба дотримуватись принципів відповідальної гри.