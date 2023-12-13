Іспанія виступає за початок переговорів про вступ України в ЄС

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що сподівається на початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу до закінчення шестимісячного головування його країни в Раді ЄС 31 грудня.

Про це повідомляє Reuters.

“Я розпочав іспанське головування з поїздки до Києва і сподіваюся завершити його відкриттям переговорів про вступ України до ЄС тепер, коли вже відомий звіт Європейської комісії”, – заявив Санчес на пленарному засіданні Європейського парламенту.

Санчес додав, що “настав час для ЄС відкрити свої двері та інтегрувати Україну, а також Молдову та країни Західних Балкан”.

Як повідомлялося, країни ЄС збираються на саміт 14-15 грудня, щоб обговорити питання початку переговорів з Україною про вступ до ЄС, а також потенційне розширення блоку за рахунок Грузії, Молдови та західнобалканських країн, таких як Чорногорія.