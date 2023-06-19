Іспанія – переможець Ліги націй

Збірна Іспанії з футболу під керівництвом тренера Луїса де ла Фуенте вперше стала переможницею Ліги націй. У неділю, 18 червня, у фіналі цього міжнародного турніру під егідою УЄФА, що проходив на стадіоні “Де Кейп” у Роттердамі, іспанці взяли гору над суперниками з Хорватії за підсумками серії пенальті з рахунком 5:4.

Іспанському воротареві Унаї Сімону з клубу “Атлетік” (Більбао) при цьому вдалося відбити удари хорватських футболістів Ловро Маєра та Бруно Петковича. Таким чином, маючи за весь час виступи у національній збірній шість сейвів у серіях післяматчевих пенальті, Сімон став найкращим голкіпером за цим показником. Попередній рекорд належав воротареві Ікеру Касільясу, який записав на свій рахунок за час у збірній п’ять сейвів.

Перемога в Лізі націй 2023 стала для Іспанії першою у великому турнірі з 2012 року, коли іспанці виграли чемпіонат Європи. У 2010 році збірна Іспанії здобула титул чемпіона світу. Також іспанці перемагали на Євро-2008 та Євро-1964 та на футбольному турнірі Олімпіади 1992 року.

2021 року Іспанія поступилася у фіналі Ліги націй збірній Франції з рахунком 1:2.

У матчі за третє місце в Лізі націй, що проходив того ж дня, 18 червня, в місті Енсхеді, збірна Нідерландів поступилася суперникам з Італії з рахунком 2:3.