Іспанія передасть Україні 4 танки Leopard 2 та іншу військову техніку

Іспанія відправить до України чотири танки Leopard 2A4 та іншу військову техніку наступного тижня.

Про це повідомило Міноборони Іспанії.

Окрім танків, до України морем будуть передані 10 БТРів, броньовані позашляховики, легкі вантажівки та машини швидкої допомоги.

У повідомленні іспанського Міноборони зазначається, що постачання Україні легких озброєнь та боєприпасів великого калібру триватимуть протягом усього літа.

Іспанія також відправила до України польовий госпіталь. Він обладнаний відділенням невідкладної хірургії, післяопераційним відділенням, стерилізаційним обладнанням, лабораторією та збільшеною кількістю ліжок.