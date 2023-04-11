Суспільство

Іспанія має намір організувати літній відпочинок для дітей з України

11 Квітня 2023 07:21
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гуманітарна допомога, Іспанія

Іспанія ініціювала кампанію з організації літнього відпочинку дітей із України, розповіла віце-прем’єр-міністр королівства Надя Кальвіньо в інтерв’ю британському виданню The Times.

У березні голова фракції “Прогресивний альянс соціалістів та демократів” у Європарламенті Іраче Гарсіа обговорила цю ідею у Києві з українським уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем. Аналогічні переговори з Києвом веде Португалія, зазначило видання.

Після військового вторгнення РФ до України Іспанія прийняла 170 тисяч українців, зазначає The Times.


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