Кримінал

Ірина Фаріон померла в реанімації
19 Липня 2024 23:47
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Ірина Фаріон / Фото з ТГ- каналу Андрія Садового

Мовознавиця та колишня народна депутатка Ірина Фаріон, в яку стріляв невідомий, померла у реанімації.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни”, – написав він.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. 

“Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти! Дякую правоохоронним органам, які активно працюють над цим. Замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність”, – зазначив він.

19 липня о 19:30 поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу – нею була Ірина Фаріон.

Наразі на території області проводиться спеціальна операція щодо затримання зловмисника, до якої задіяні співробітники різних правоохоронних органів.


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