Іран проапгрейдив Shahed 136, який застосовується проти України

На параді в Тегерані в пам’ять про початок ірано-іракської війни 1980-88 років було продемонстровано нову балістичну ракету та вдосконалену модель ударного безпілотника Shahed 136, широко застосовуваного Росією в Україні, передають іранські державні ЗМІ.

Модифікація Shahed 136B має дальність до 4000 км, повідомили агентства IRNA і Tasnim. Дальність вихідної модифікації в різних джерелах оцінювали від 1000 до 2000 км.

Росія застосовує дрони Shahed 131 і Shahed 136 для атак на українські тили, зокрема й енергетичну інфраструктуру, з осені 2022 року, заперечуючи, що вони іранські і називаючи їх «Герань 2». Повідомлялося також, що налагоджено їх збірку в татарстанській Єлабузі.

Сам Іран і його єменські союзники хусити, як повідомлялося, в різний час використовували такі дрони для атак на Саудівську Аравію, Ізраїль і судноплавство в Червоному морі.

Також на параді було показано те, що іранські ЗМІ назвали твердопаливною балістичною ракетою «Джихад» із дальністю в 1000 км. Вона розроблена і виробляється Корпусом вартових ісламської революції, у якого є і аерокосмічний напрямок діяльності.