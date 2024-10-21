Політика

Іран поскаржився на Ізраїль ООН
21 Жовтня 2024 12:43
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ізраїль, іран, МАГАТЕ, оон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Іран направив листа до МАГАТЕ зі скаргою на погрози Ізраїлю атакувати його ядерні об’єкти.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами Багаї, погрози Ізраїлю є порушенням резолюцій ООН.

“Погрози атакувати ядерні об’єкти суперечать резолюціям ООН…. і засуджуються… ми надіслали листа про це до… ядерного наглядового органу ООН”, – заявив речник.

Він також повідомив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідає Бахрейн і Кувейт.

У виданні зазначили, що Ізраїль пообіцяв атакувати Іран після того, як Тегеран випустив близько 200 балістичних ракет по Ізраїлю 1 жовтня, що призвело до припущень, що ядерні об’єкти Ірану можуть бути серед потенційних цілей ЦАХАЛу.


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