Іран поскаржився на Ізраїль ООН

Іран направив листа до МАГАТЕ зі скаргою на погрози Ізраїлю атакувати його ядерні об’єкти.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами Багаї, погрози Ізраїлю є порушенням резолюцій ООН.

“Погрози атакувати ядерні об’єкти суперечать резолюціям ООН…. і засуджуються… ми надіслали листа про це до… ядерного наглядового органу ООН”, – заявив речник.

Він також повідомив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідає Бахрейн і Кувейт.

У виданні зазначили, що Ізраїль пообіцяв атакувати Іран після того, як Тегеран випустив близько 200 балістичних ракет по Ізраїлю 1 жовтня, що призвело до припущень, що ядерні об’єкти Ірану можуть бути серед потенційних цілей ЦАХАЛу.