Іран готував вбивство Трампа, – ЗМІ

ФБР стверджує, що учасник Корпусу вартових ісламської революції планував вбивство новообраного президента США Дональда Трампа, передає AP.

У матеріалах, переданих до суду Мангеттена, як зазначає агентство, стверджується, що “чиновник КВІР у вересні минулого року доручив своєму контакту скласти план стеження і подальшого вбивства Трампа”.

Про це повідомляє і ABC з посиланням на Мін’юст США.

“Міністерство юстиції висунуло обвинувачення представнику іранського режиму, якому було доручено керувати мережею спільників-злочинців для здійснення планів Ірану з вбивства своїх цілей, зокрема обраного президента Дональда Трампа”, – йдеться в матеріалі.