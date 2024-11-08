Політика

Іран готував вбивство Трампа, – ЗМІ
8 Листопада 2024 20:24
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ФБР стверджує, що учасник Корпусу вартових ісламської революції планував вбивство новообраного президента США Дональда Трампа, передає AP.

У матеріалах, переданих до суду Мангеттена, як зазначає агентство, стверджується, що “чиновник КВІР у вересні минулого року доручив своєму контакту скласти план стеження і подальшого вбивства Трампа”.

Про це повідомляє і ABC з посиланням на Мін’юст США.

“Міністерство юстиції висунуло обвинувачення представнику іранського режиму, якому було доручено керувати мережею спільників-злочинців для здійснення планів Ірану з вбивства своїх цілей, зокрема обраного президента Дональда Трампа”, – йдеться в матеріалі.


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