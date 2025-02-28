Економіка

Індія скорочує імпорт російської нафти, – Bloomberg
28 Лютого 2025 17:43
читать на русском →
Російський танкер з нафтою / Фото: REUTERS
Російський танкер з нафтою / Фото: REUTERS

Індія скорочує закупівлі російської нафти, і їхній обсяг у лютому 2025 року досяг найнижчого рівня з початку 2023 року.

Як повідомляє Bloomberg, імпорт російської нафти до країни поступово зменшується з липня 2024 року. Зараз Індія отримує не більше ніж 1,5 мільйона барелів на день. Водночас країна активно диверсифікує джерела постачання, збільшуючи імпорт нафти з Іраку, Саудівської Аравії, Нігерії та Колумбії.

Зокрема, постачання з Іраку у лютому зросло більш ніж на 8% і досягло 1,2 мільйона барелів на добу.

За даними агентства, така зміна структури імпорту дозволяє Індії компенсувати скорочення закупівель російської нафти.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Лютого 2025 18:36

У Білому домі розпочалася зустріч Трампа і Зеленського
28 Лютого 2025 17:52

Російські спецслужби намагалися зробити смертником 16-річного школяра з Житомирщини
28 Лютого 2025 17:12

Повітряні Сили завдали нищівного удару по заставі ФСБ у Брянській області (відео)
28 Лютого 2025 15:56

Уряд оновив порядок бронювання військовозобов’язаних
28 Лютого 2025 15:37

Російські війська намагаються прорватися на Сумщину
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки