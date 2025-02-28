Індія скорочує імпорт російської нафти, – Bloomberg

Індія скорочує закупівлі російської нафти, і їхній обсяг у лютому 2025 року досяг найнижчого рівня з початку 2023 року.

Як повідомляє Bloomberg, імпорт російської нафти до країни поступово зменшується з липня 2024 року. Зараз Індія отримує не більше ніж 1,5 мільйона барелів на день. Водночас країна активно диверсифікує джерела постачання, збільшуючи імпорт нафти з Іраку, Саудівської Аравії, Нігерії та Колумбії.

Зокрема, постачання з Іраку у лютому зросло більш ніж на 8% і досягло 1,2 мільйона барелів на добу.

За даними агентства, така зміна структури імпорту дозволяє Індії компенсувати скорочення закупівель російської нафти.