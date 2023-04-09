Економіка

Імпорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня – уряд Польщі

9 Квітня 2023 13:27
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зерно, польща

Заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що імпорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.

Про це він розповів в інтерв’ю TVP Info. 

Заступник міністра підкреслив, що Європейський Союз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам. 

“Ефективність в перші години роботи нового міністра Роберта Телуса, за підтримки прем’єр-міністра і президента, а також в результаті переговорів з президентом Зеленським, показала, що ми здатні домовитися з Україною і тимчасово призупинити імпорт принаймні до липня”, – сказав заступник глави Мінсільгоспу.

“Я вважаю – і це моя думка – що Європейська комісія, особливо Німеччина і Франція, Франція, яка, природно, є проросійською, були зацікавлені в тому, щоб закласти міну під польсько-українські відносини”, – заявив Ковальський.

За його словами, польсько-українська угода щодо зерна має стати першим кроком для вирішення сільськогосподарської кризи. 

Крім того, Ковальський висловив думку, що мита повинні бути введені на всю сільськогосподарську продукцію з України, і що це початок великої битви, яку польський уряд зараз веде з Європейською комісією, щоб захистити польське сільське господарство.

“Ми допомагаємо Україні, але ми повинні бути транзитною країною. Всі продукти повинні йти через Польщу, вони не можуть зашкодити польським фермерам, польським виробникам і спричинити кризу продовольчої безпеки”, – сказав Ковальський.

Як повідомлялося, польські фермери пригрозили на три дні заблокувати пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, якщо не буде врегульоване питання продажу в Польщі українського зерна.


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