Суспільство

Ігнат розповів деякі подробиці про одного з загиблих пілотів

26 Серпня 2023 19:41
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авіакатастрофа

Як повідомлялося, на Житомирщині зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, загинуло три пілота.

За інформацією Радіо Свобода, два літаки впали в городи приватних будинків, приблизна відстань між ними – 300 метрів. Ніхто з місцевих не постраждав, пошкоджених будинків і людей також не було. Останні уламки літаків військові забрали з місця катастрофи приблизно о 15:30.

За даними Державного бюро розслідувань, авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39.

ДБР вже почало кримінальне провадження. Правоохоронці перевірять, чи були літаки у справному стані та чи було дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть діагностику «чорних ящиків».

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про одного з пілотів – Андрія «Джуса» Пільщикова – який загинув в авіакатастрофі.

“«Джус» розповідав мені геть про все на світі, що стосується авіації та ЗРВ (зенітно-ракетних військ), писав тисячі повідомлень у месенджери. Дивно, але я вже якось звик до його прискіпливих зауважень. Як тепер без цього?», – написав Ігнат у Facebook.

За його словами, Андрій Пільщиков – «не просто пілот, це був молодий офіцер із «мега знаннями і мега талантом».

«Це був чудовий комунікатор, він був рушієм реформ в авіації Повітряних сил, учасником багатьох проектів. Я часто підтримував його шалені ідеї, які давали неймовірний результат! Майор Андрій Пільщиков присвятив своє коротке, але дуже яскраве життя бойовій авіації, він марив F-16 в українському небі! І він зробив величезну роботу щодо цього питання», – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ каже, що рік тому в США Пільщиков зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби військових, «був постійно на зв’язку з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16».

«За час війни він дав десятки інтерв’ю західним медіа, бо добре знав англійську, а головне – предмет розмови, те, про що можна і треба говорити для України! Ви навіть уявити не можете, як він хотів літати на F-16… І коли американські літаки уже фактично на горизонті, він на них не політає… Але за нього це зроблять його побратими, вони завзято воюватимуть за всіх пілотів, яких забрала ця клята війна!», – наголосив Ігнат.


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