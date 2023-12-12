Кримінал

Хусити вдарили ракетою по танкеру в Червоному морі

12 Грудня 2023 08:33
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норвегія

Хусити випустили з території Ємену протикорабельну крилату ракету по танкеру, який ішов під норвезьким прапором, у понеділок, 11 грудня.

Про це повідомило Центральне командування США.

Там заявили, що моторний танкер STRINDA атакували, коли він проходив через Баб-ель-Мандебську протоку, яка з’єднує Червоне море з Аденською затокою.

«STRINDA повідомив про пошкодження, що спричинили пожежу на борту, але наразі жертв немає», — розповіли американці.

Суден США під час атаки поблизу не було, але есмінець американських Військово-морських сил Mason відреагував на сигнал лиха й відправився на допомогу.

Як пише Reuters, власником танкера є норвезька компанія Mowinckel Chemical Tankers. Судно завантажило рослинну олію і біопаливо в Малайзії та прямувало до Суецького каналу в Єгипті.

Чи пов’язаний танкер з Ізраїлем, незрозуміло. Після того, як Ізраїль почав операцію проти сектору Гази у відповідь на напад ісламістського руху ХАМАС хусити посилили напади на судна. 9 грудня вони пригрозили атакувати всі судна, які йдуть через Червоне море в Ізраїль.


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