ГУР відзвітувало про результати використання «народного супутника» ICEYE

Фахівці ГУР зробили 4173 знімки ворожих об’єктів та уразили низку цілей за майже два роки використання так званого «народного супутника» ICEYE, який був придбаний благодійним фондом Сергія Притули за зібрані на БПЛА «Байрактар» кошти.

Про це повідомляє ГУР у Facebook.

«Фахівці ГУР МО України використовують космічний апарат ICEYE для виявлення ворожих цілей і захисту держави уже майже два роки. Результати ― просто космос», – стверджують в ГУР МО.

Розвідка із земної орбіти з допомогою супутника дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях розташування ворожих військ.

Зокрема, з допомогою супутника вдалось зафіксувати:

370 ― аеродроми;

238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 ― нафтобази та склади пального;

147 ― склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 ― військово-морські бази.

Також з допомогою ICEYE вдається стежити за пунктами постійної дислокації ворожих сил, російськими полігонами, військовими містечками, центрами мобілізаційного розгортання, що дає змогу відстежувати динаміку переміщення російських сил.

Зокрема, ICEYE може чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у «зеленці» механізованих підрозділів з технікою. Він допомагає точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах.

«Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога ― це мільярди доларів збитків для Росії», – зазначили в ГУР та пообіцяли, що ці збитки і далі зростатимуть.

