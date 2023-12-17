Політика

ГУР підтвердив ведення бойових дій на Білгородщині

17 Грудня 2023 19:25
читать на русском →
гур

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту тєрєбрєно бєлгородської області.

“Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ”, – повідомляє ГУР.

В спецслужбі підкреслили, що несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону.

“Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах”, – овідомили подробиці в ГУР.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Грудня 2023 19:25

ГУР підтвердив ведення бойових дій на Білгородщині
17 Грудня 2023 20:46

ЗМІ: У кабінеті Залужного виявили “жучок”
17 Грудня 2023 20:29

Україна має тримати чисельність ЗСУ на рівні 1,1 млн, – вважає Буданов
17 Грудня 2023 18:55

Генштаб: Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення
17 Грудня 2023 18:25

FT: G7 активізувала переговори щодо конфіскації заморожених російських активів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки