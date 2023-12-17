Політика

ГУР підтвердив ведення бойових дій на Білгородщині Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту тєрєбрєно бєлгородської області. “Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ”, – повідомляє ГУР. В спецслужбі підкреслили, що несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону. “Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах”, – овідомили подробиці в ГУР.



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