ГУР підтвердило знищення чотирьох літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.

Про це повідомляє попредставник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП, співрозмовник УП в розвідці

“4 літаки знищено і не підлягають відновленню. Імовірно ще 2 борти пошкоджено, інформація уточнюється”.

Джерело УП, в свою чергу, підтверджує, що за нинішньою атакою дронів на Псков стоїть ГУР та інші складові Сил оборони.

Співрозмовник УП нагадав, що розвідка проводить комплекс заходів в рамках спецоперації в окупованому Криму і не тільки.