Суспільство

Хунта у Нігері погрожує вбивством президента Базума

10 Серпня 2023 20:21
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сша, війська

Військові, які захопили владу в Нігері, попередили заступницю держсекретаря Сполучених Штатів Вікторію Нуланд про те, що вб’ють чинного президента країни Мохамеда Базума, якщо сусідні країни спробують військовим шляхом втрутитись у конфлікт.

Про це пише Associated Press, посилаючись на двох неназваних західних посадовців.

За словами одного із військових посадовців, представники хунти, яка захопила владу в Нігері, повідомили заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд про загрозу для Базума під час її візиту до країни цього тижня.

Інший американський чиновник на умовах анонімності також підтвердив журналістам цю інформацію.

Західноафриканська група країн ECOWAS попереджала, що розробила план введення військ до Нігеру, якщо хунта не звільнить з ув’язнення законно обраного президента Мохамеда Базума й не передасть владу йому до кінця доби 6 серпня.

7 серпня хунта, яка захопила владу в Нігері, закрила повітряний простір країни, посилаючись на загрозу втручання з боку їхніх сусідів.


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