Христо Грозєв залишив Австрію через побоювання за своє життя

Виконавчий директор розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв був змушений виїхати з Австрії, де жив майже 20 років, повідомляє видання Falter. Таке рішення Грозєв ухвалив через загрозу з боку російських спецслужб.

Як уточнює газета, про загрозу переслідування журналісту повідомили його джерела у розвідці. Після попередження він змушений був скасувати своє повернення до Відня із США.

Раніше повідомлялося, що військову розвідку Австрії викрили у зв’язках з російськими спецслужбами, а німецькі спецслужби припинили співпрацювати зі своїми австрійськими колегами через побоювання витоків. Вважається, що багато австрійських політиків і силової спільноти симпатизують Кремлю.