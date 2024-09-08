Суспільство

Група російських “шахедів” залетіла в Румунію
8 Вересня 2024 08:59
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Боєприпас Shahed 136, що баражує. Ілюстративне фото / Фото Мілітарний

Під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну «шахеди» порушили повітряний простір Румунії. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

За даними українських військових, групу російських ударних безпілотників було помічено на території Румунії, в районі Сабангії.

Пізніше ЗС ЗСУ повідомили, що дрони покинули територію Румунії, пролетіли через Вилкове і продовжили рух у прибережній акваторії моря Одеської області.

Раніше в Одеській області було оголошено повітряну тривогу, безпілотники були помічені на півдні регіону.


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