Група російських “шахедів” залетіла в Румунію

Під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну «шахеди» порушили повітряний простір Румунії. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

За даними українських військових, групу російських ударних безпілотників було помічено на території Румунії, в районі Сабангії.

Пізніше ЗС ЗСУ повідомили, що дрони покинули територію Румунії, пролетіли через Вилкове і продовжили рух у прибережній акваторії моря Одеської області.

Раніше в Одеській області було оголошено повітряну тривогу, безпілотники були помічені на півдні регіону.