Громадян Індії закликали виїхати з трьох російських областей 

Індія закликала своїх громадян покинути Брянську, Курську та Білгородську області РФ у зв’язку з наступом ЗСУ.

Про це йдеться у заяві посольства Індії в РФ.

“Зважаючи на нещодавні інциденти з безпекою в Брянській, Білгородській та Курській областях, громадянам Індії рекомендовано вжити необхідних заходів обережності та тимчасово виїхати за межі цих регіонів”, – йдеться у заяві.

Крім цього, якщо у будь-якого громадянина Індії або студента з’явилися проблеми, він може зв’язатися з посольством телефоном або поштою, яку зазначили в документі.