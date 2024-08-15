Суспільство

Громадян Індії закликали виїхати з трьох російських областей 
15 Серпня 2024 09:33
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індія, рф
Прапор Індії / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Індія закликала своїх громадян покинути Брянську, Курську та Білгородську області РФ у зв’язку з наступом ЗСУ.

Про це йдеться у заяві посольства Індії в РФ.

“Зважаючи на нещодавні інциденти з безпекою в Брянській, Білгородській та Курській областях, громадянам Індії рекомендовано вжити необхідних заходів обережності та тимчасово виїхати за межі цих регіонів”, – йдеться у заяві.

Крім цього, якщо у будь-якого громадянина Індії або студента з’явилися проблеми, він може зв’язатися з посольством телефоном або поштою, яку зазначили в документі.


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