Політика

Греція не передаватиме F-16 Україні

16 Квітня 2024 08:16
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україна, греція, F-16
Прапор Греції / Getty Images

Передача Україні винищувачів F-16 може завдати шкоду здатності захищати себе.

Про це очільник грецького уряду сказав в інтервʼю польському виданню Rzeczpospolita.

“Я відданий тому, щоб продовжувати підтримувати Україну в міру наших можливостей, без шкоди для нашої власної здатності захищати себе – адже ми також живемо в складній частині світу”, – сказав Міцотакіс.

Він заявив, що його країна не готова передати Україні літаки F-16. Прем’єр-міністр сказав, що “ця інформація з’явилася в ЗМІ і не відповідає дійсності”.

Кіріакос Міцотакіс розповів, що Греція поставила значну кількість 155-мм снарядів для України на фоні того, що зараз Україна стикається з серйозною нестачею артилерії.

“Ми постійно розглядаємо, як ми можемо ще більше посилити нашу військову підтримку. Але дозвольте ще раз підкреслити, що ми хвилюємося за власну безпеку”, — сказав премʼєр.

Він зазначив, що Афіни передають Києву зброю з обережністю, щоб поставки не зменшили оборонну здатність самої Греції.


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