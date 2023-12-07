Політика

Греція і Туреччина домовилися перезавантажити свої відносини

7 Грудня 2023 16:55
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туреччина, греція

Греція і Туреччина у четвер, 7 грудня, під час візиту турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана до Афін домовилися перезавантажити свої відносини. Сторони вирішили розробити дорожню карту, покликану відкрити нову еру зв’язків між двома союзниками по НАТО, які мали історичну ворожнечу.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що під час візиту президента Туреччини до Греції партнери домовились зосередитись на розвитку добросусідських відносин, тримати відкритими канали зв’язку, збільшити обсяги торгівлі і працювати над питаннями, які їх розділяли, зокрема, в Егейському морі.

“Між нами немає жодної проблеми, яку не можна було би вирішити. Поки ми зосереджуємося на загальній картині і не стаємо схожими на тих, хто перепливає море і тоне в річці”, — сказав Ердоган після зустрічі з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах.

Зустріч тривала довше, ніж очікувалося.

Як пише Reuters, союзники по НАТО хотіли збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів. Ердоган сказав, що обидві країни могли би отримати користь від зустрічей на високому рівні, які проводяться щорічно.

“Географія та історія визначили, що ми живемо по сусідству. Але я відчуваю історичну відповідальність за те, щоб використати цю можливість для зближення двох держав, оскільки наші кордони пролягають пліч-о-пліч”,— сказав Міцотакіс.

Як відзначає Reuters, відносини між двома сусідніми країнами помітно потеплішали після того, як Греція оперативно відправила допомогу після руйнівного землетрусу в Туреччині в лютому.

Зазначається, що Греція і Туреччина десятиліттями ворогують через такі питання, як початок і кінець їхніх континентальних шельфів, енергетичні ресурси, проліт над Егейським морем і етнічно розділений Кіпр.

У 1990-х роках вони опинилися на межі війни, а в останні роки сперечалися через енергетичні ресурси Східного Середземномор’я, питання оборони, міграції та придбання винищувачів, що переривало переговори про співпрацю.

Але “дипломатія землетрусу” — подібно до іншої відлиги за схожих обставин у 1999 році — знову переломила ситуацію.

Вдаючись до оптимістичного тону, Ердоган раніше заявив, що дві країни повинні зосередитися на позитиві і менше — на негативі.

“Буде набагато корисніше для майбутнього, якщо ми будемо дивитися на речі з перспективи напівповної склянки”, — сказав Ердоган під час зустрічі з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу.

Напередодні стало відомо, що Ердоган у четвер, 7 грудня, планує здійснити візит до Афін. Це другий візит президента Туреччини до Греції за останні 70 років — попередній був у 2017 році.


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