Політика

Головком доповів президенту про обстановку в районах бойових дій

14 Травня 2024 20:16
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зеленський, сирський, війна
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський / Фото: AP

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський працює з бригадами, на бойових позиціях у ключових місцях боїв.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

“Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина — там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях”, — розповів він.

Ще поки рано робити висновки, як зазначив Зеленський, але ситуація контрольована.

“Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись. Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківський. Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і дякую кожному за ефективність”, — зазначив президент.

Глава держави також розповів, що Україна посилила кілька напрямків, у тому числі Харківський. Зеленський уточнив, що багато воїнів із Харкова обороняють Харківську область. Президент подякував їм за ефективність.


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