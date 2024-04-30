Економіка

Голова правління “Нафтогазу” закликає ЄС допомогти із захистом підземних газосховищ, – FT

30 Квітня 2024 18:48
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Нафтогаз, ракетний удар
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов / Фото: РБК-Україна

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов закликає ЄС допомогти захистити від російських ударів українські газові сховища.

Газосховища на заході України кілька разів атакувались протягом останніх місяців, однак були пошкоджені лише наземні об’єкти. Підземні сховища, які знаходяться на глибині до 3 км під землею, не постраждали, йдеться в статті FT.

“Україна все ще забезпечує транзитний шлях до Європи для російського трубопровідного газу. Українські ПСГ надали європейським трейдерам цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні минулої зими, коли сховища в ЄС були максимально заповнені”, – йдеться в повідомленні.

З березня було оприлюднено інформацію про три атаки на газосховища — це були перші відомі випадки, коли Кремль націлився на ці об’єкти.

“Технологічно ми готові, нам вдалося відремонтувати (пошкоджене наземне) обладнання, ми виконуємо свої зобов’язання (перед клієнтами)”, — сказав Чернишов.

У “Нафтогазі” переконані, що ЄС зацікавлений у захисті українських об’єктів зберігання, транспортування та видобутку, оскільки газова інфраструктура добре інтегрована в європейську енергетичну систему.


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