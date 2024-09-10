Спорт

Хлопець олімпійської спортсменки з Уганди, який підпалив її, сам помер у лікарні від опіків
10 Вересня 2024 17:16
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вбивство, олімпіада
Ребекка Чептегей / Скриншот з відео

Діксон Ндієма, який облив бензином і підпалив колишню дівчину, учасницю Олімпіади з Уганди Ребекку Чептегей, помер у лікарні, повідомляє BBC News із посиланням на заяву лікарні.

Ндієма помер увечері 9 вересня у відділенні інтенсивної терапії, куди його доправили з опіками 40% тіла більш ніж тиждень тому. У лікарні повідомили, що в чоловіка розвинулася дихальна недостатність через сильні опіки дихальних шляхів і сепсис.

Ндієма напав на Ребекку Чептегей у будинку на заході Кенії, де вона жила і тренувалася. Під час нападу, скоєного 1 вересня, Ндієма пробрався до будинку з п’ятилітровою каністрою бензину і напав на Чептегей, коли вона повернулася з церкви. Чоловік облив спортсменку бензином і підпалив, при цьому частина горючої рідини потрапила на його власне тіло. Чептегей госпіталізували з опіками більш ніж 80% тіла. Спортсменка померла в лікарні 5 вересня.

Поліція повідомила після нападу, що вважає Діксона Ндієму головним підозрюваним у вбивстві спортсменки. Після смерті чоловіка кримінальну справу припинили.

33-річна Ребекка Чептегей брала участь в Олімпійських іграх 2024 року. У забігу, який відбувся 11 серпня, вона посіла 44-те місце.


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