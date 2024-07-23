Глава Секретної служби США пішла у відставку

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл пішла у відставку, повідомляє СNN з посиланням на джерела. Офіційно про це поки що не повідомляли.

Телеканал зазначає, що Чітл вирішила покинути пост глави секретної служби на тлі розслідування порушень безпеки, пов’язаних із замахом на кандидата в президенти США Дональда Трампа.

CNBC опублікував фрагменти листа, який Чітл, як стверджується, відправила підлеглим на прощання.

У світлі останніх подій я з важким серцем прийняла важке рішення піти з посади вашого директора. <…> Місія Секретної служби полягає в захисті лідерів і фінансової інфраструктури нашої країни. 13 липня ми не впоралися з цією місією. <…> За останній тиждень до нас була прикута пильна увага, і це триватиме в міру збільшення темпу нашої роботи. Як ваш директор, я беру на себе всю відповідальність за провал у забезпеченні безпеки.

Відставка Чітл відбулася наступного дня після того, як глава секретної служби дала свідчення в Конгресі США у справі про спробу вбивства Трампа. Чітл визнала, що те, що трапилося, – найбільший провал спецслужби за останні десятиліття. При цьому вона відмовилася надати законодавцям подробиці інциденту, викликавши їхнє невдоволення.

У підсумку голова комітету з нагляду палати представників від Республіканської партії Джеймс Комер і провідний демократ Джеймі Раскін, які, як зазначає Reuters, зазвичай сильно розходяться в думках з більшості питань, закликали Чітл піти у відставку. Раскін також заявив, що вона “втратила довіру конгресу в дуже важливий і чутливий момент в історії країни”.

Секретна служба США відповідає за захист президента, віцепрезидента, членів їхніх сімей та провідних кандидатів у президенти. Кімберлі Чітл була призначена директором відомства 2022 року. Відразу після замаху на Дональда Трампа вона відмовилася піти у відставку, але визнала, що несе відповідальність за те, що на Трампа вчинили замах.