Глава МЗС Німеччини відвідала Харківську дитячу лікарню

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сьогодні, 10 січня, відвідала Міську дитячу клінічну лікарню №16, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу.

Так, у медзакладі було вибито вікна, а також частково постраждав конструктив будівлі. Разом із міським головою Ігорем Тереховим Анналена Бербок ознайомилася з роботою лікарні під час війни.

Як зазначив Ігор Терехов, незважаючи на російські «гради», які знаходилися за кілька кілометрів від лікарні, та отримані пошкодження, в установі продовжували надавати медичну допомогу маленьким пацієнтам. За словами мера, станом на сьогодні лікарню повністю відновили.

«Було багато зроблено, щоб ця лікарня функціонувала. Вона жодного дня не простоювала під час війни. І зараз тут теж перебуває близько 80 пацієнтів. Я дуже вдячний нашим медикам, які, незважаючи на весь цей жах, працювали. Не було жодного дня, щоб вони не знаходилися тут і не надавали медичну допомогу дітям», – повідомив Ігор Терехов.

Також він нагадав, що в результаті російської агресії в Харкові руйнування різного ступеня отримали 53 медзаклади.