Глава МЗС Литви прибув з візитом до Києва

У четвер, 25 січня, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом до Києва.
Про це міністр написав на сторінці в X (колишній Twitter).
«Я повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, і намагатимусь дізнатися, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!», — йдеться у повідомленні.
I am back in the capital city of the most inspirational Europeans I ever met, finding out how Lithuania can help even more. Слава Україні! pic.twitter.com/bKrxGnCoTG— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 25, 2024