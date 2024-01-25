Глава МЗС Литви прибув з візитом до Києва

У четвер, 25 січня, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом до Києва.

Про це міністр написав на сторінці в X (колишній Twitter).

«Я повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, і намагатимусь дізнатися, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!», — йдеться у повідомленні.