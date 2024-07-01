Хезболла здійснила дронову атаку по Ізраїлю: 18 людей поранено 

В неділю, 30 червня, внаслідок атаки безпілотника “Хезболли” було поранено 18 ізраїльських солдатів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою “Хезболли”, метою атаки був командний центр, що став відповіддю на обстріл ізраїльтянами будинків на півдні Лівану.

Натомість ЦАХАЛ у відповідь вдарив по об’єктах “Хезболли” в Лівані, в тому числі по спостережному посту і ракетній установці.

Як зазначили у виданні, удари “Хезболли” протягом останніх тижнів були одними з найпотужніших з жовтня минулого року, що свідчить про загрозу початку повномасштабної війни з Ізраїлем.