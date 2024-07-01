Суспільство

Хезболла здійснила дронову атаку по Ізраїлю: 18 людей поранено 
1 Липня 2024 12:29
читать на русском →
ізраїль
Ілюстративне фото / AP

В неділю, 30 червня, внаслідок атаки безпілотника “Хезболли” було поранено 18 ізраїльських солдатів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою “Хезболли”, метою атаки був командний центр, що став відповіддю на обстріл ізраїльтянами будинків на півдні Лівану. 

Натомість ЦАХАЛ у відповідь вдарив по об’єктах “Хезболли” в Лівані, в тому числі по спостережному посту і ракетній установці.

Як зазначили у виданні, удари “Хезболли” протягом останніх тижнів були одними з найпотужніших з жовтня минулого року, що свідчить про загрозу початку повномасштабної війни з Ізраїлем.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
1 Липня 2024 16:50

WSJ: Україну та Росію очікує “смертельне літо”
1 Липня 2024 17:21

Тищенко майже рік влаштовував перевірки від імені неіснуючої тимчасової слідчої комісії ВР, – “Чесно”
1 Липня 2024 14:54

Україна має місяць, аби уникнути дефолту, – The Economist
1 Липня 2024 13:29

У Бєлгороді блекаут після атаки дронів
1 Липня 2024 13:24

У вівторок в Україні пануватиме спека
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки