Херсон під масованим обстрілом

2 липня окупанти криють вогнем місто Херсон.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, очільник Херсонської РВА Роман Мрочко.



“”Швидка” доставила до лікарні 54-річного чоловіка з контузією, струсом головного мозку та черепно-мозковою травмою. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.



За попередньою інформацією, внаслідок останніх ворожих ударів постраждали декілька містян. Залишайтеся у безпечних місцях!”.

За даними Мрочка, 54-річний потерпілий потрапив під ворожий обстріл в центрі міста.

Ще один постраждалий – чоловік 80 років – отримав осколкові поранення грудної клітини, правої кисті та лівої стопи. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Травми він отримав внаслідок артобстрілу Корабельного району міста, де знаходився на подвір’ї свого будинку.