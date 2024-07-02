Херсон під масованим обстрілом

2 липня окупанти криють вогнем місто Херсон.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, очільник Херсонської РВА Роман Мрочко.
“”Швидка” доставила до лікарні 54-річного чоловіка з контузією, струсом головного мозку та черепно-мозковою травмою. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.
За попередньою інформацією, внаслідок останніх ворожих ударів постраждали декілька містян. Залишайтеся у безпечних місцях!”.
За даними Мрочка, 54-річний потерпілий потрапив під ворожий обстріл в центрі міста.
Ще один постраждалий – чоловік 80 років – отримав осколкові поранення грудної клітини, правої кисті та лівої стопи. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості.
Травми він отримав внаслідок артобстрілу Корабельного району міста, де знаходився на подвір’ї свого будинку.