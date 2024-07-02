Суспільство

Херсон під масованим обстрілом
2 Липня 2024 11:36
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обстріл, херсон
Ілюстративне фото / AP

2 липня окупанти криють вогнем місто Херсон.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, очільник Херсонської РВА Роман Мрочко.

“”Швидка” доставила до лікарні 54-річного чоловіка з контузією, струсом головного мозку та черепно-мозковою травмою. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

За попередньою інформацією, внаслідок останніх ворожих ударів постраждали декілька містян. Залишайтеся у безпечних місцях!”.

За даними Мрочка, 54-річний потерпілий потрапив під ворожий обстріл в центрі міста.

Ще один постраждалий – чоловік 80 років – отримав  осколкові поранення грудної клітини, правої кисті та лівої стопи. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Травми він отримав внаслідок артобстрілу Корабельного району міста, де знаходився на подвір’ї свого будинку.


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