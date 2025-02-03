Суспільство

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Волгограді та Астраханського газопереробного заводу
3 Лютого 2025 13:06
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Пожежа на Астраханському газопереробному заводі / Скриншот із відео
Пожежа на Астраханському газопереробному заводі / Скриншот із відео

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України у ніч на 3 лютого уразили Волгоградський НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка” та Астраханський газопереробний завод. Спецоперацію провели у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена.

“Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються. Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме”, – йдеться в повідомленні.


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