Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Волгограді та Астраханського газопереробного заводу

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України у ніч на 3 лютого уразили Волгоградський НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка” та Астраханський газопереробний завод. Спецоперацію провели у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена.

“Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються. Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме”, – йдеться в повідомленні.