Політика

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника

9 Грудня 2023 08:46
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втрати ворога

За добу ворог втратив близько 900 осіб, було збито 14 крилатих ракет. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

З початку широкомасштабного вторгнення 24.02.22 по 09.12.23 загальні бойові втрати противника орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 338120 (+900) осіб,
  • танків ‒ 5632 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10519 (+11) од,
  • артилерійських систем – 8058 (+1) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1585 (+14),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1159 (+0)

Дані уточнюються.


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