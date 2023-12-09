Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника

За добу ворог втратив близько 900 осіб, було збито 14 крилатих ракет. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

З початку широкомасштабного вторгнення 24.02.22 по 09.12.23 загальні бойові втрати противника орієнтовно вони склали:

особового складу ‒ близько 338120 (+900) осіб,

танків ‒ 5632 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 10519 (+11) од,

артилерійських систем – 8058 (+1) од,

РСЗВ – 919 (+0) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),

крилаті ракети ‒ 1585 (+14),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 1159 (+0)

Дані уточнюються.