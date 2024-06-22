Політика

Генштаб уточнив загальну цифру знищених БПЛА росіян
22 Червня 2024 09:47
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втрати ворога
Сили оборони за допомогою засобів РЕБ “приземлили” “шахед” у Дніпропетровській області / Фото НПУ

Генштаб ЗСУ уточнив загальну цифру втрат противника у БпЛА оперативно тактичного рівня. У черговому звіті вона подана з врахуванням уточнення за попередній період.

За даними командування Сил оборони, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 533090 (+1110 за добу) осіб,
  • танків ‒ 8009 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11) од,
  • артилерійських систем – 14188 (+28) од,
  • РСЗВ – 1106 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 861 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 2302 (+4),
  • кораблі /катери‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19204 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2369 (+2).

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