Політика

Генштаб: Сили оборони уразили пункт управління армії РФ у Бєлгородській області
23 Червня 2024 10:15
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генштаб
Ілюстративне фото / Скріншот відео

Сили оборони України уразили пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області РФ, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

«Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області (РФ)», – кажуть українські військові.

Зазначається, що «за результатами бойової роботи зафіксовані вибухи».

«Ціль успішно уражена», – додали у Генштабі.

Російська влада наразі не коментувала цю інформацію Генштабу ЗСУ.

Бєлгородська область та інші російські регіони, що межують з Україною, останніми місяцями практично щодня зазнають ракетних обстрілів та атак безпілотників. Росія звинувачує у них Україну. Українське командування обстрілів, як правило, не коментує.


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