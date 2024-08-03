Політика

Генштаб: Сили оборони потопили у Севастополі підводний човен
3 Серпня 2024 16:45
читать на русском →

Напередодні Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“За підтвердженою інформацією вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК “Тріумф”.

Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф “Ростов-на-Дону”.

В результаті влучання човен затонув на місці”, – йдеться у повідомленні Генштаба.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
3 Серпня 2024 17:24

З’явилися перші фото наслідків атаки на аеродром Морозовськ
3 Серпня 2024 18:44

В Україну з ТОТ повернулися ще 23 дитини
3 Серпня 2024 17:39

Українські шаблістки вийшли у фінал Олімпіади-2024
3 Серпня 2024 17:11

На Покровському напрямку відбито 16 атак ворога – Генштаб
3 Серпня 2024 16:45

Генштаб: Сили оборони потопили у Севастополі підводний човен
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
усі думки