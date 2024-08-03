Генштаб: Сили оборони потопили у Севастополі підводний човен

Напередодні Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“За підтвердженою інформацією вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК “Тріумф”.
Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф “Ростов-на-Дону”.
В результаті влучання човен затонув на місці”, – йдеться у повідомленні Генштаба.