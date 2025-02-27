Суспільство

Генштаб повідомив про знешкодження 1150 окупантів та низки техніки: втрати РФ за добу
27 Лютого 2025 08:27
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Знищена російська техніка / Фото: Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
Знищена російська техніка / Фото: Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За добу з 26 по 27 лютого ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по одному району зосередження особового складу, чотирьох пунктах управління, станції РЕБ, артилерійському засобу та одному іншому важливому об’єкту противника. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Збройні сили України знищили за добу 1150 російських окупантів.

Також українські воїни знешкодили:

  • 8 танків;
  • 13 бойових броньованих машин;
  • 69 артилерійських систем;
  • 1 засіб ППО;
  • 141 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 140 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки.

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