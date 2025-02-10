Суспільство

Генштаб повідомив про втрати РФ за добу: знищено 1170 окупантів, дев’ять танків та 35 артсистем
10 Лютого 2025 07:58
читать на русском →
Знищена російська техніка / Фото архівне: Генштаб ЗСУ
Знищена російська техніка / Фото архівне: Генштаб ЗСУ

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один зенітний ракетний комплекс “Бук”, сім районів зосередження особового складу та військової техніки, п’ять артилерійських систем та пункт управління російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За минулу добу російська армія втратила 1170 військових.

Також українські захисники знищили:

  • дев’ять танків;
  • 16 бойових броньованих машин;
  • 35 артилерійських систем;
  • три засоби ППО;
  • 137 БпЛА;
  • 109 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • одну одиницю спецтехніки.

ТОП-новини
10 Лютого 2025 14:35

The Wall Street Journal: всередині російської системи тортур для українських полонених
10 Лютого 2025 14:53

Міноборони оновило програму базової військової підготовки
10 Лютого 2025 14:29

Затримано російського шпигуна, який коригував авіаудари по Слов’янську
10 Лютого 2025 13:31

У Чернігові затримали підозрюваного в нападі на працівника ТЦК, який застосував проти військового газовий балончик
10 Лютого 2025 13:14

Акцент на далекобійне озброєння: у Міноборони розповіли про задачі на 2025 рік
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки