Генштаб повідомив про втрати РФ за добу: знищено 1170 окупантів, дев’ять танків та 35 артсистем

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один зенітний ракетний комплекс “Бук”, сім районів зосередження особового складу та військової техніки, п’ять артилерійських систем та пункт управління російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За минулу добу російська армія втратила 1170 військових.

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