Генштаб повідомив про втрати РФ за добу: знищено 1170 окупантів, дев’ять танків та 35 артсистем

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один зенітний ракетний комплекс “Бук”, сім районів зосередження особового складу та військової техніки, п’ять артилерійських систем та пункт управління російських загарбників.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
За минулу добу російська армія втратила 1170 військових.
Також українські захисники знищили:
- дев’ять танків;
- 16 бойових броньованих машин;
- 35 артилерійських систем;
- три засоби ППО;
- 137 БпЛА;
- 109 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- одну одиницю спецтехніки.