Генштаб: 78 бойових зіткнень від початку доби — головний тиск на Покровському напрямку

Росія завдала шість авіаударів, скинула 13 керованих авіабомб і здійснила 104 обстріли, зокрема п’ять із РСЗВ. Під вогнем прикордонні населені пункти Чернігівщини та Сумщини. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 28 разів намагалися просунутися, 27 атак відбито.

Від початку дня зафіксовано 78 бойових зіткнень. Артилерійські обстріли з території РФ накрили, зокрема, Заріччя Чернігівської області, а також Сімейкине й Зарічне Сумської області. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили три атаки. На Південно-Слобожанському ворог двічі штурмував позиції поблизу Вовчанська, одне зіткнення триває; КАБами вдарено по Шипуватому.

На Куп’янському напрямку тривають п’ять атак у районах Котлярівки та у бік Піщаного й Колісниківки. На Лиманському армія РФ атакувала 14 разів поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Шандриголового, Новоселівки, Дерилового та Зарічного; сім спроб просування зупинено, бої тривають. На Сіверському ворог намагався прорватися біля Серебрянки, Оріхово-Василівки та у бік Дронівки й Ямполя; п’ять із семи атак тривають.

Реклама

Реклама

На Краматорському напрямку атака в районі Часового Яру відбита. На Торецькому загарбники сім разів намагалися просуватися біля Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки; КАБами вдарено по Костянтинівці. На Покровському напрямку 27 із 28 атак відбито, авіаудар завдано по Добропіллю. На Новопавлівському — п’ять атак біля Воскресенки, Січневого, Вороного, Тернового та Новогригорівки, один бій триває. На Гуляйпільському три спроби просування в районі Ольгівського відбиті.

На Оріхівському наступальних дій не зафіксовано. На Придніпровському напрямку відбито дві атаки, ще один бій триває; авіаударів зазнала Ольгівка.

На інших ділянках суттєвих змін немає.