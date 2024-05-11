Генпрокурор Костін знов працює за кордоном

Генпрокурор Андрій Костін провів низку офіційних зустрічей з міністрами юстиції G7, які зібралися у Венеції. Обговорили розширення співпраці у сфері правосуддя та підтримку їхніх держав України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними Генпрокуратури, у Венеції Костін зустрівся з Міністром юстиції Італії Карло Нордіо, з Міністром юстиції та Генпрокурором Канади Аріфом Вірані та з Лорд-канцлером і Державним секретарем з питань юстиції Великої Британії Алексом Чоком.

Відбулися також розмови з Міністром юстиції Японії Хіроакі Кадоямою і з Міністром юстиції Німеччини Марко Бушманом.

На початку квітня ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський разом зі своїм оточенням ухвалили рішення про звільнення очільника ОГП Андрія Костіна, призначеного на цю посаду у липні 2022 року. Причиною рішення стало зокрема й доволі часті відрядження за кордон, тоді як фактичним керівництвом ОГП, як і реалізацією завдань чинної влади, займалися його заступники.

У 2023-му поїздок за кордон у генпрокурора було 13, а протягом трьох місяців 2024-го — чотири. Тобто він буває за межами України частіше, ніж раз на місяць.