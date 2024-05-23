Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо геноциду в Сребрениці

Організація Об’єднаних Націй 23 травня ухвалила резолюцію, відповідно до якої 11 липня стане офіційним Міжнародним днем пам’яті жертв геноциду в Сребрениці 1995 року. Президент Сербії Александр Вучич та керівництво боснійських сербів проти.

Про це повідомляє сербський канал РТС.

За проєкт резолюції проголосували 84 країни, проти – 19. 68 країн утрималися.

Окрім Сербії, проти резолюції проголосували Росія, Угорщина, Білорусь, Китай, Коморські Острови, Антигуа, Сирія, Куба, Конго, КНДР, Домініка, Еритрея, Есватіні, Гренада, Малі, Науру, Нікарагуа та Сан-Томе і Принсіпі.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що рішення Генасамблеї ООН “відкриє скриньку Пандори”, і що світ тепер зіткнеться з низкою звинувачень у геноциді, що не призведе до примирення в регіоні.

Водночас президент Республіки Сербської (автономії у складі Боснії та Герцеговини) Мілорад Додік перед голосуванням в ООН заявив, що протягом 30 днів представить угоду про “мирне відділення” Республіки від Боснії та Герцеговини.

Різанина у Сребрениці вважалася наймасовішим вбивством в Європі з часів Другої світової війни. Під час Боснійської війни 1992-95 років боснійські серби сплановано вбили близько 8 000 боснійських мусульман-чоловіків.