Кримінал

Харків’янин закрив у гаражі людину, щоб вибити з неї борг

13 Грудня 2022 21:01
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поліція

До Харківської поліції надійшло повідомлення, що у гаражі зачинений чоловік, який стукає та просить викликати поліцію. За адресою оперативно виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці встановили, що у гаражному приміщенні насильно утримують чоловіка.

Поліцейські розшукали власника гаража, яким виявився 40-річний мешканець Харкова. Зловмисник зачинив, наносив тілесні ушкодження та утримував у приміщенні 30-річного чоловіка, який начебто заборгував йому гроші та відмовлявся повертати.

“40-річного порушника затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину”, – повідомили в поліції.


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