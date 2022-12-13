Харків’янин закрив у гаражі людину, щоб вибити з неї борг

До Харківської поліції надійшло повідомлення, що у гаражі зачинений чоловік, який стукає та просить викликати поліцію. За адресою оперативно виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці встановили, що у гаражному приміщенні насильно утримують чоловіка.

Поліцейські розшукали власника гаража, яким виявився 40-річний мешканець Харкова. Зловмисник зачинив, наносив тілесні ушкодження та утримував у приміщенні 30-річного чоловіка, який начебто заборгував йому гроші та відмовлявся повертати.

“40-річного порушника затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину”, – повідомили в поліції.