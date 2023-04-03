“Харківобленерго”: Майже вся Борівська селищна громада заживлена

Енергетики заживили п’ять сіл в Ізюмському районі.

Як повідомили в “Харківобленерго”, ремонтні бригади відновили електропостачання населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Макіївка, Ольгівка та Червоний Став Борівської селищної громади.

“Завдяки спільним діям саперів та енергетиків вдалося провести розмінування і відновлювальні заходи на пошкоджених ділянках повітряних ліній: замінити провід, ізолятори, опори, а також побиті уламками вибухів трансформатори”, – зазначила представник “Харківобленерго” Марина Шевченко.

“Електрикою забезпечили як населення, так й об’єкти водо- та газопостачання, будівлі шкіл і дитячих садків. Працювати доводилося під канонаду постійних артилерійських та мінометних обстрілів, бо відстань від місця робіт до лінії фронту складає від сили п’ять кілометрів”, – розповів начальник Борівського району електричних мереж Анатолій Мокєєв.

На поточний час майже вся Борівська селищна громада заживлена: з 38 населених пунктів залишаються знеструмленими лише чотири, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій.