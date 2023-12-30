Харків під обстрілом

У Харкові знов чути вибухи.
“У Харкові серія вибухів. Мінімум пʼять“, – повідомив міський голова ігор Терехов .
Поліція звернулась до мешканців з проханням перебувати в укриттях.
“Про влучання ворожих снарядів повідомляйте на лінію 102”, – нагадали правоохоронці.
Попередньо обстріл ведеться ракетами С-300.
Пізніше стало відомо, що окупанти нанесли більше 6 ударів.
Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харків.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
“Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань”, – повідомив він.