Кримінал

Харків під обстрілом

30 Грудня 2023 19:08
читать на русском →
ракетний удар, харків

У Харкові знов чути вибухи.

“У Харкові серія вибухів. Мінімум пʼять“, – повідомив міський голова ігор Терехов .

Поліція звернулась до мешканців з проханням перебувати в укриттях.

“Про влучання ворожих снарядів повідомляйте на лінію 102”, – нагадали правоохоронці.

Попередньо обстріл ведеться ракетами С-300.

Пізніше стало відомо, що окупанти нанесли більше 6 ударів.

Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харків.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

“Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань”, – повідомив він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Грудня 2023 20:31

Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок удару РФ по Харкову
30 Грудня 2023 20:46

Генштаб: росіяни намагаються вибити Сили оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра
30 Грудня 2023 18:34

Зеленський провів підсумкову Ставку
30 Грудня 2023 17:01

Число жертв ракетних ударів у п’ятницю по Україні зросло до 39
30 Грудня 2023 16:16

Державні ЗМІ РФ повідомляють про 10 загиблих у Білгороді
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
усі думки