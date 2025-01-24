Харків

Харків атакували російські безпілотники: є влучання
24 Січня 2025 17:50
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Увечері 24 січня Харків опинився під масованою атакою російських БпЛА. Зафіксоване влучання в одному з районів міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Маємо вже один “приліт” у місті, попередньо в Основʼянському районі. Деталі зʼясовуємо”, – йдеться в повідомленні.

Також Терехов попередив про наявність у небі над містом інших ворожих безпілотників.

“У звʼязку з тим, що у небі над містом багато ударних дронів будьте дуже обережні”, – написав він.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворожий безпілотник вдарив по приватному сектору Основ’янського району. За попередніми даними, без постраждалих.

О 17:13 у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БпЛА у Харківській області. У місті триває повітряна тривога.


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