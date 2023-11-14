ХАМАС утримував заручників і зброю під дитячою лікарнею в Газі

За даними Армії оборони Ізраїлю, командний центр ХАМАСу, ймовірно, утримував заручників під дитячою лікарнею в Газі. Речник ЦАХАЛу оприлюднив відео з підвалу лікарні Рантісі, на якому видно схованку зі зброєю. Він звинуватив ХАМАС у використанні медичних закладів у Секторі Гази як знаряддя війни.

Про це пише видання The Times of Israel.

Повідомляється, що ізраїльські військові оприлюднили докази того, що підвал лікарні в місті Газа використовувався угрупуванням ХАМАС для переховування зброї і, можливо, утримання заручників, викрадених 7 жовтня.

Ізраїль продовжує з’ясовувати, чи справді в цьому місці утримувалися заручники. У понеділок, 13 листопада, туди направили групи судмедекспертів.

За даними ЦАХАЛу, серед зброї, знайденої в підвалі лікарні, були жилети смертників, гранати, штурмові гвинтівки АК-47, вибухові пристрої, РПГ та інша зброя.