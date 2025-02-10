ХАМАС оголосив про припинення звільнення заручників, звинувативши Ізраїль у порушенні домовленостей

Терористичне угруповання ХАМАС оголосило про скасування звільнення наступної групи ізраїльських заручників, пише The Jerusalem Post.

Черговий обмін заручників на палестинських в’язнів мав відбутися в суботу, 15 лютого.

Причиною такого рішення в ХАМАС назвали порушення мирних домовленостей з боку Ізраїлю. В угрупованні заявили, що ізраїльська сторона перешкоджає поверненню мешканців північної частини сектору Газа додому, а також не пропускає до регіону гуманітарну допомогу.

Мирна угода між ХАМАС та Ізраїлем почала діяти 19 січня. У межах її першого етапу, який триває 42 дні, ХАМАС зобов’язався відпустити 33 заручників, Ізраїль – звільнити понад 1900 ув’язнених із в’язниць і почати виведення військ із сектора Гази.