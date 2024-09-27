Суспільство

Хакери ГУР здійснили кібератаку на понад 800 серверів по всій РФ 
27 Вересня 2024 11:22
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гур, рф, хакер
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В період з 23 по 26 вересня кіберфахівці ГУР атакували понад 800 серверів по всій РФ.

Про це повідомляє Суспільне.

Внаслідок атаки кіберкорпусу ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

“Втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення в РФ”, — повідомляє джерело.

Зазначається, що усі дані на атакованих серверах видалені без можливості їхнього відновлення.


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